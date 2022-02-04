В Турции суточный прирост заражений коронавирусом превысил 100 тысяч

В Турции суточный прирост заражений коронавирусом пересек отметку в 100 тысяч случаев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Последние три дня Турция, население которой составляет около 83 млн человек, впервые за время эпидемии регистрирует более 100 тысяч заражений.

Впервые отметку в 100 тысяч страна пересекла 1 февраля, зарегистрировав более 102 тысяч больных. Рекордным стал вторник с более чем 110 000 случаями. За среду сообщили о 107 тысячах новых заражений.

Умерли за последние сутки 233 пациента с коронавирусом. По данным ресурса Worldometers, это больше всего с ноября, но существенно меньше, чем в весеннюю волну 2021 года, когда ежедневно умирали более 300 пациентов.

В Турции полностью привиты от коронавируса 52,4 млн населения; более 25 млн жителей страны получили прививку усиливающей третьей дозой.

Турция начала использовать вакцину собственного производства Turcovac.

До этого в кампании прививок использовались китайские вакцины и Pfizer-BioNTech.

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