В Іспанії заарештували "Галісійського Рембо", який майже рік ховався від поліції в лісах

На північному заході Іспанії затримали 63-річного колишнього військового, засудженого за вбивство, як провів майже рік, ховаючись у місцевих лісах.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Альфредо Санчес Чакон, відомий як "Галісійський Рембо" через свої навички виживання та історію втечі, мав залишатися за ґратами до 2025 року за вбивство людини в 1996 році та інші злочини.

У березні минулого року його відпустили на один день, після чого він не повернувся до в’язниці.

Його заарештували у четвер після того, як жителі муніципалітету Вальдовіньо помітили чоловіка, який намагався проникнути в будинок, і повідомили про це поліцію.

Після арешту його доставили до лікарні для огляду, а потім помістили в камеру в місті Ферроль, поки він чекатиме суду.

Поліція, яка розслідувала вбивство у 1996 році, витратила сім місяців на пошуки Санчеса Чакона, перш ніж його помітили в публічному будинку та заарештували в березні 1997 року. Він пробув у в’язниці у Віго всього кілька місяців, після чого з товаришем втік, зв’язавши простирадла і вилізши з вікна.

Потім втікач ховався протягом двох років, завдяки навичкам, які він отримав під час служби в Іспанському легіоні, і переміщаючись сільською місцевістю Північної Іспанії.

Його знову схопили в барі в листопаді 1999 року, але він знову втік у 2001 році. Однак тоді його прагнення до свободи тривало всього 25 хвилин.

Нагадаємо, у лютому 2021 року в Німеччині на 3 роки засудили "лісового Рембо", який роззброїв 4 поліцейських та переховування від арешту в лісі.

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