В Испании арестовали "Галисийского Рембо", почти год скрывавшегося от полиции в лесах

На северо-западе Испании задержан 63-летний бывший военный, осужденный за убийство, который провел почти год, прячась в местных лесах.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Альфредо Санчес Чакон, известный как "Галисийский Рембо" из-за своих навыков выживания и истории побега, должен был оставаться за решеткой до 2025 года за убийство человека в 1996 году и другие преступления.

В марте прошлого года он был отпущен на один день, после чего не вернулся в тюрьму.

Его арестовали в четверг после того, как жители муниципалитета Вальдовиньо заметили мужчину, пытавшегося проникнуть в дом, и сообщили об этом в полицию.

После ареста его доставили в больницу для осмотра, а затем поместили в камеру в городе Ферроль, пока он будет ждать суда.

Полиция, расследовавшая убийство в 1996 году, потратила семь месяцев на поиски Санчеса Чакона, прежде чем его увидели в публичном доме и арестовали в марте 1997 года. Он пробыл в тюрьме в Виго всего несколько месяцев, после чего с товарищем скрылся, связав простыни и выбравшись из окна.

Затем беглец скрывался в течение двух лет благодаря навыкам, которые он получил во время службы в Испанском легионе, перемещаясь по сельской местности Северной Испании.

Его снова схватили в баре в ноябре 1999 года, но он опять скрылся в 2001 году. Однако тогда его стремление к свободе длилось всего 25 минут.

Напомним, в феврале 2021 года в Германии на три года осудили "лесного Рембо", который разоружил четырех полицейских и скрывался от ареста в лесу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды