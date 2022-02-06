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Кулеба перед визитом главы МИД Чехии: Земан не сможет навредить украинско-чешским отношениям

Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:12

Новая попытка президента Чехии Милоша Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится неудачей.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом составляет агрессия РФ против Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Липовский должен приехать в Киев на следующей неделе вместе с министрами иностранных дел Словакии и Австрии.

Ранее на этой неделе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Земан считает необходимым "соблюдать сдержанность" в вопросе напряженности на украинско-российской границе.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину 7-8 февраля.

Кроме того, 8 февраля состоится официальный визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, а 14 февраля – канцлера Германии Олафа Шольца.

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Кулеба Чехия

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