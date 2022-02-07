На Мюнхенську безпекову конференцію прибудуть понад 30 глав держав та урядів і сотня міністрів

Мюнхенську конференцію з питань безпеки, заплановану 18-20 лютого, відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили організатори конференції.

Відзначається, що урядову делегацію Німеччини очолить канцлер Олаф Шольц, а Сполучені Штати будуть представлені потужною делегацією, яка включить представників як адміністрації президента, так і Конгресу.

Приїзд віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь. Водночас джерела ЄП також підтверджують її заплановану участь.

Попри поширювані Москвою чутки про те, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров не хоче їхати до Мюнхена, у адміністрації конференції вважають, що його участь є цілком реальною, і стверджують, що ведуть переговори про деталі.

Відомо, що конференцію відкриє генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Через пандемію коронавірусу розмір та площа конференції були значно зменшені, а кількість учасників, заходів, місць та розмірів делегацій скоротилася на дві третини.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде в середині лютого.

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