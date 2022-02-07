На Мюнхенскую конференцию прибудут более 30 глав государств и сотня министров

Мюнхенскую конференцию по безопасности, запланированную на 18-20 февраля, посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили организаторы конференции.

Отмечается, что правительственную делегацию Германии возглавит канцлер Олаф Шольц, а США будут представлены сильной делегацией, которая включит представителей как администрации президента, так и Конгресса.

Приезд вице-президента США Камалы Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие. В то же время источники ЕН также подтверждают ее запланированное участие.

Несмотря на распространяемые Москвой слухи о том, что глава МИД России Сергей Лавров не хочет ехать в Мюнхен, в администрации конференции считают, что его участие вполне реально, и утверждают, что ведут переговоры о деталях.

Конференцию откроет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Из-за пандемии коронавируса размер и площадь конференции были значительно уменьшены, а количество участников, мероприятий, мест и размеров делегаций сократилось на две трети.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в середине февраля.

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