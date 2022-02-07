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"Ніякого тиску щодо поступок немає": Кулеба про розмову з главою МЗС Німеччини

Понеділок, 7 лютого 2022, 17:43

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що з боку Німеччини немає спроб тиску на Україну задля якихось поступок з української сторони у спробі знизити напругу між Заходом і Україною з одного боку та Росією з іншого.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві. 

Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі повторив, які питання є категоричними "червоними лініями" для України: перше - жодних поступок щодо територіальної цілісності, друге - ніяких прямих переговорів з бойовиками, третє - повне право України самостійно визначати власну зовнішню політику. 

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"Жодним чином не хочу сказати, що Анналена Бербок казала мені щось протилежне, а я її переконував. Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують нас іноземні гості до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ані сьогодні під час зустрічі, ані перед цим Анналена Бербок не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був обмін думками між друзями і партнерами, які прагнуть одного - врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами", - наголосив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини - одна з чотирьох міністрів закордонних справ країн ЄС, які на 7 лютого перебувають з візитом в Україні. Глави МЗС Австрії, Словаччини і Чехії вирушили у прифронтову зону на Донбасі. 

Одночасно з Анналеною Бербок мав приїхати її французький колега Жан-Ів Ле Дріан, але його візит відклався на день у зв’язку з візитом президента Франції Еммануеля Макрона до Москви, куди вирушив і глава МЗС.

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Німеччина Кулеба

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