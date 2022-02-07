"Никакого давления по поводу уступок нет": Кулеба о разговоре с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что со стороны Германии нет попыток давления на Украину ради каких-либо уступок с украинской стороны в попытке снизить напряжение между Западом и Украиной с одной стороны и Россией с другой.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Дмитрий Кулеба отметил, что на встрече повторил, какие вопросы являются категорическими "красными линиями" для Украины: первое – никаких уступок в отношении территориальной целостности, второе – никаких прямых переговоров с боевиками, третье – полное право Украины самостоятельно определять собственную внешнюю политику.

"Никоим образом не хочу сказать, что Анналена Бербок говорила мне что-то противоположное, а я ее убеждал. Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли нас иностранные гости к каким-либо уступкам. Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена Бербок не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был обмен мнениями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, глава МИД Германии – один из четырех министров иностранных дел стран ЕС, которые на 7 февраля находятся с визитом в Украину. Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии отправились в прифронтовую зону на Донбассе.

Одновременно с Анналеной Бербок должен был приехать ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, но его визит был отложен на день в связи с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, куда отправился и глава МИД.

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