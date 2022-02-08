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Посольство США розглядає можливість переїзду до Західної України – BuzzFeed

Вівторок, 8 лютого 2022, 09:59

Посольство США у Києві розглядає плани на випадок можливого нападу Росії і розглядає можливість переїзду до Західної України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі BuzzFeed.

Зазначається, що поки посольство не прийняло жодних рішень з цього приводу. Однак переїзд кудись на Західну Україну активно обговорюється, повідомляє джерело BuzzFeed.

На прохання прокоментувати, представник Держдепартаменту сказав BuzzFeed News: "Наразі нам нічого не оголошувати".

Посольство США в Києві залишається відкритим для більшості консульських послуг, сказав речник, додавши: "Як ми продовжуємо радити, громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз з використанням комерційного чи іншого приватного транспорту".

Президент Джо Байден напередодні закликав громадян США покинути Україну. "Я думаю, що було б розумно покинути країну", - сказав Байден під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я не говорю про наш дипломатичний корпус. Я говорю про тамтешніх американців. Я не хочу, щоб вони потрапили під перехресний вогонь" - сказав він.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей заклик і після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

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Російська криза США

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