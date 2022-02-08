Глава МЗС Чехії пояснив головну мету візиту трьох глав дипломатії Центральної Європи в Україну

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський пояснив, що троє міністрів закордонних справ - Чехії, Австрії та Словаччини - прибули до України 7-8 лютого, оскільки її безпека є безпекою всієї Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у вівторок.

"Чехія, Словаччина та Австрія тут, щоб показати чіткий знак, що вибір того, куди має рухатися ваша країна, за вами. Якщо ви обрали західний напрямок, ви повинні мати можливість слідувати за своєю мрією", - сказав він.

За його словами, в нинішній ситуації також потрібно повторити, що "безпека України - це безпека всієї Європи".

"Це основна причина, чому три європейські країни відвідали Україну та висловили свою солідарність", - додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеський уряд ясно став на бік мирного вирішення конфлікту довкола України та відкидає всі загрози Росії.

Фіала коментував телеінтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана, який 6 лютого заявив CNN Prima News, що не поділяє побоювань щодо вторгнення Росії в Україну, та сказав, що через ситуацію на українсько-російському кордоні немає причин переміщати сили НАТО на східноєвропейські рубежі Альянсу.

Чехія передала Україні 4000 одиниць артилерійських боєприпасів на суму близько 37 млн крон. Президент Земан заявив, що краще не дарував би, а продав ці снаряди.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба коментував заяви Земана, зазначивши, що нова спроба чеського президента зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею.

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