Глава МИД Чехии объяснил главную цель визита трех глав дипломатии Центральной Европы в Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский пояснил, что три министра иностранных дел - Чехии, Австрии и Словакии - прибыли в Украину 7-8 февраля, поскольку ее безопасность является безопасностью всей Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Чехия, Словакия и Австрия здесь, чтобы показать четкий знак, что выбор того, куда должна двигаться ваша страна за вами. Если вы выбрали западное направление, вы должны иметь возможность следовать за своей мечтой", - сказал он.

По его словам, в нынешней ситуации также следует повторить, что "безопасность Украины - это безопасность всей Европы".

"Это основная причина, почему три европейских страны посетили Украину и выразили свою солидарность", - добавил министр.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское правительство четко встало на сторону мирного разрешения конфликта вокруг Украины и отвергает все угрозы России.

Фиала комментировал телеинтервью президента Чехии Милоша Земана, который 6 февраля заявил CNN Prima News, что не разделяет опасений по поводу вторжения России в Украину, и сказал, что из-за ситуации на украинско-российской границе нет причин перемещать силы НАТО на восточноевропейские рубежи Альянса.

Чехия передала Украине 4000 единиц артиллерийских боеприпасов на сумму около 37 млн крон. Президент Земан заявил, что лучше бы не дарил, а продал эти снаряды.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба комментировал заявления Земана, отметив, что новая попытка чешского президента помешать украинско-чешским отношениям завершится неудачей.

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