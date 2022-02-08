Кандидати у президенти Франції покритикували дипломатичні зусилля Макрона щодо України

Кандидати у президенти Франції кожен зі своєї позиції покритикували дипломатичні зусилля чинного президента Еммануеля Макрона щодо Росії та України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі RFI.

Ерік Земмур, якого відносять до крайнього правого спектру, заявив, що Макрон поїхав на зустріч з Путіним "надто пізно" та що президент РФ, мовляв, не довіряє йому. Земмур, який і раніше у висловлюваннях часто симпатизував Росії і Путіну особисто та критикував США і НАТО, заявив, що для деескалації треба погодитись ніколи не приймати Україну до Північноатлантичного альянсу і вимоги Путіна "повністю легітимні".

Жан-Люк Меланшон з крайнього лівого спектру, лідер "Нескореної Франції", закликав до деескалації та заявив, що Франції варто діяти на власний розсуд і не погоджувати свою позицію з іншими державами. "Росія не повинна заходити в Україну, але й американці не мають анексувати Україну в НАТО", - сказав він.

Кандидатка від правих "Республіканців" Валері Пекрес, яка має шанси скласти конкуренцію Макрону у другому турі, в ефірі France 5 висловила пропозицію організувати конференцію з європейської безпеки, яка заклала б основи "пан’європейської ради з безпеки від Атлантики до Уралу". На її думку, Франція має відігравати ключову роль у зниженні напруги, але без участі США. Пекресс, яка володіє також російською, зробила невелике звернення російською мовою. "Хочу сказати гордому російському народу, що ми повинні разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою", - сказала вона.

Кандидат від "Зелених" Яннік Жадо вважає, що Макрону варто було вирушати спершу до Києва, а не до Москви. "Варто було зустрітися з жертвою агресії, перш ніж їхати до агресора", - заявив він в ефірі BFM TV. Жадо також запропонував, щоб Макрон, як лідер головуючої у Раді ЄС Франції, організував саміт у Києві, "щоб показати абсолютну відданість Європи демократії в Україні". Раніше він вже дорікав Макрону тим, що президент жодного разу не приїхав до української столиці.

Нагадаємо, візит Макрона до Москви відбувся 7 лютого, 8 лютого він прибув до Києва.

Офіційно президент Франції не оголошував про свій намір балотуватися на другий термін, але за соцопитуваннями він лідирує у першому й другому турі. ЗМІ та політичні оглядачі вбачають у дипломатичних зусиллях Макрона у тому числі частину передвиборчої кампанії.

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