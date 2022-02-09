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Посли ЄС затвердили розширення списку санкцій за вибори в Криму - ЗМІ

Середа, 9 лютого 2022, 13:07

Комітет постійних представників країн-членів ЄС схвалив рішення додати ще п'ять осіб у санкційний список у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. 

"Посли ЄС зараз вирішили додати ще п'ятьох людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України", - зазначив Джозвяк.

Він нагадав, що ці люди сприяли проведенню виборів до російської Державної думи на території тимчасово окупованого Криму. Офіційно рішення затвердять пізніше у лютому.

Нинішній санкційний список ЄС  у зв'язку з підривом територіальної цілісності і суверенітету України включає 177 осіб і 48 компаній.

Про намір ЄС розширити санкційний список проти Росії за анексію Криму стало відомо наприкінці січня. Кілька країн ЄС заявляли про необхідність відповіді Росії  "у зв'язку з триваючою русифікацією приєднаних територій". 

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санкції Крим Росія

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