Посли ЄС затвердили розширення списку санкцій за вибори в Криму - ЗМІ

Комітет постійних представників країн-членів ЄС схвалив рішення додати ще п'ять осіб у санкційний список у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"Посли ЄС зараз вирішили додати ще п'ятьох людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України", - зазначив Джозвяк.

Він нагадав, що ці люди сприяли проведенню виборів до російської Державної думи на території тимчасово окупованого Криму. Офіційно рішення затвердять пізніше у лютому.

EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia