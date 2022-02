Послы ЕС утвердили расширение списка санкций за выборы в Крыму

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС принял решение добавить еще пять человек в санкционный список в связи с нарушением территориальной целостности Украины

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Послы ЕС сейчас решили добавить еще пять человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", – отметил Джозвяк.

Он напомнил, что эти люди способствовали проведению выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированного Крыма. Официально решение будет утверждено позже в феврале.

EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia