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Послы ЕС утвердили расширение списка санкций за выборы в Крыму

Среда, 9 февраля 2022, 13:07

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС принял решение добавить еще пять человек в санкционный список в связи с нарушением территориальной целостности Украины

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Послы ЕС сейчас решили добавить еще пять человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", – отметил Джозвяк.

Он напомнил, что эти люди способствовали проведению выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированного Крыма. Официально решение будет утверждено позже в феврале.

Нынешний санкционный список ЕС в связи с подрывом территориальной целостности и суверенитета Украины включает 177 человек и 48 компаний.

О намерении ЕС расширить санкционный список против России за аннексию Крыма стало известно в конце января. Несколько стран ЕС заявляли о необходимости ответа России "в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий".

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