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Міністр оборони уточнив, що привіз літак з військовою допомогою від Британії

Середа, 9 лютого 2022, 14:19

Літак з військовою допомогою для України від Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети й шоломи.

"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, вдень 9 лютого стало відомо про прибуття до України літака з новою партією допомоги від Великої Британії

Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".

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Велика Британія

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