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В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии

Среда, 9 февраля 2022, 13:20

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", включение из аэропорта с таким названием ведет агентство Reuters.

Официальное сообщение от украинской или британской стороны пока не обнародовано, однако 7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по итогам  разговора отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро". На месте можно видеть украинских военных, из их комментариев следует, что поставка предназначена для отрядов территориальной обороны.

Какая именно военная помощь прибыла этим рейсом, неизвестно.

ЕвроПравда дополнит новость, как только появится больше информации.

Напомним, Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

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