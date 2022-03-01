Прем'єр Польщі обговорить членство України в ЄС з президенткою Єврокомісії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорить у вівторок у Брюсселі підтримку вступу України до Європейського Союзу із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це пише "Європейська правда".

"Сьогодні вдень у Брюсселі прем'єр-міністр Моравецький зустрічається із президентом Європейської комісії. Темою стане системна підтримка України у контексті її членства у ЄС", - написав прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter.

Dzisiaj po południu w Brukseli spotkanie premiera @MorawieckiM z przewodniczącą Komisji Europejskiej @vonderleyen. Tematem będzie systemowe wsparcie dla Ukrainy w kontekście jej członkostwa w UE. — Piotr Müller (@PiotrMuller) March 1, 2022

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.