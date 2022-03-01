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Премьер Польши обсудит членство Украины в ЕС с президентом Еврокомиссии

Вторник, 1 марта 2022, 09:51

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудит во вторник в Брюсселе поддержку вступления Украины в Европейский Союз с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Сегодня днем в Брюсселе премьер-министр Моравецкий встречается с президентом Европейской комиссии. Темой станет системная поддержка Украины в контексте ее членства в ЕС", - написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

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Вступление в ЕС Война с РФ

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