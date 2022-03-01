Премьер Польши обсудит членство Украины в ЕС с президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудит во вторник в Брюсселе поддержку вступления Украины в Европейский Союз с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Сегодня днем в Брюсселе премьер-министр Моравецкий встречается с президентом Европейской комиссии. Темой станет системная поддержка Украины в контексте ее членства в ЕС", - написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

Dzisiaj po południu w Brukseli spotkanie premiera @MorawieckiM z przewodniczącą Komisji Europejskiej @vonderleyen. Tematem będzie systemowe wsparcie dla Ukrainy w kontekście jej członkostwa w UE. — Piotr Müller (@PiotrMuller) March 1, 2022

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.