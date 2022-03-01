Оператор "Северного потока-2" после санкций задумался о банкротстве

Зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, рассматривает возможность подать заявление о неплатежеспособности из-за санкций США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Соединенные Штаты ввели санкции против Nord Stream 2 AG на прошлой неделе после того, как Россия признала "независимость" ОРДЛО - еще до вторжения в Украину, что повлекло за собой волну экономических санкций со стороны Запада.

Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту "Газпром", в прошлом году завершила проект стоимостью 11 миллиардов долларов, призванный удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

Два источника, которые говорили на условиях анонимности, поскольку разговоры о возможной неплатежеспособности конфиденциальны, сообщили, что Nord Stream 2 AG сотрудничает с финансовым советником над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе.

Трубопровод протяженностью 1230 км не начал коммерческую эксплуатацию, поскольку ожидал сертификацию в Германии, которая на прошлой неделе приостановила этот процесс из-за эскалации в Украине.

23 февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издало распоряжение, разрешающее "свернуть трансакции с участием Nord Stream 2 AG" или "любой организации, в которой Nord Stream 2 AG прямо или косвенно владеет 50% или большей долей" 2 марта.

"Газпром" заплатил половину стоимости строительства "Северного потока-2", а остальной проект газопровода финансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall DEA.

Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG также расторгает контракты с работниками, сообщили источники. Неясно, будут ли закрыты все организации, связанные с Nord Stream 2 AG, и как Газпром планирует продолжить обслуживание газопровода.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил в понедельник в интервью швейцарской радиостанции RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.