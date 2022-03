МЗС України закликає заблокувати пропагандистські ресурси Росії 

В Міністерстві закордонних справ України закликали блокувати пропагандистські медіаресурси Росії, що розповідають кремлівську версію подій у російсько-українській війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У той час як Росія блокує власні незалежні медіаресурси, демократичному світу варто обмежити діяльність російських пропагандистських медіа, які продовжують поширювати неправдиву інформацію та "російську версію" війни РФ проти України", - зазначає МЗС.

Stop the spread of Russian propaganda!



While 🇷🇺 blocks it's own independent media sources, the democratic world should restrict #Russia’s propagandist media which continues to broadcast fake information & the ‘Russian version’ of the Russian war on #Ukraine #SanctionRussiaNow pic.twitter.com/mSiIbKkPHe