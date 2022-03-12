МЗС України закликає заблокувати пропагандистські ресурси Росії 

В Міністерстві закордонних справ України закликали блокувати пропагандистські медіаресурси Росії, що розповідають кремлівську версію подій у російсько-українській війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У той час як Росія блокує власні незалежні медіаресурси, демократичному світу варто обмежити діяльність російських пропагандистських медіа, які продовжують поширювати неправдиву інформацію та "російську версію" війни РФ проти України", - зазначає МЗС.

Stop the spread of Russian propaganda!



While 🇷🇺 blocks it's own independent media sources, the democratic world should restrict #Russia’s propagandist media which continues to broadcast fake information & the ‘Russian version’ of the Russian war on #Ukraine #SanctionRussiaNow pic.twitter.com/mSiIbKkPHe — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Нагадаємо, з 2 березня ЄС наклав санкції на усі мовні версії російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik - "до припинення агресії проти України, та до того часу, коли РФ і асоційовані з нею медіакомпанії припинять поширення дезінформації і маніпуляцію інформацією, спрямовану проти ЄС і країн-членів".

На додачу, Єврокомісія готує санкційний режим проти осіб, яких вважають відповідальними за зловживання інформацією з метою маніпулювання та введення в оману.

За день до того Youtube заблокував їхні канали на своїй платформі.

25 лютого естонський регулятор заборонив мовлення "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International та "Беларусь 24", Латвія заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24".

Низка країн ще задовго до повномасштабної війни заборонили мовлення окремих пропагандистських каналів.