МИД Украины призывает заблокировать пропагандистские ресурсы России

В Министерстве иностранных дел Украины призвали блокировать пропагандистские медиаресурсы России, рассказывающие кремлевскую версию событий в российско-украинской войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время как Россия блокирует собственные независимые медиаресурсы, демократическому миру следует ограничить деятельность российских пропагандистских медиа, продолжающих распространять ложную информацию и "российскую версию" войны РФ против Украины", - отмечает МИД.

Stop the spread of Russian propaganda!



While 🇷🇺 blocks it's own independent media sources, the democratic world should restrict #Russia’s propagandist media which continues to broadcast fake information & the ‘Russian version’ of the Russian war on #Ukraine #SanctionRussiaNow pic.twitter.com/mSiIbKkPHe — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Напомним, со 2 марта ЕС наложил санкции на все языковые версии российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik - до прекращения агрессии против Украины, и до тех пор, когда РФ и ассоциированные с ней медиакомпании прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленную против ЕС и стран-членов".

Вдобавок, Еврокомиссия готовит санкционный режим против лиц, которых считают ответственными за злоупотребление информацией с целью манипулирования и введения в заблуждение.

Днем ранее Youtube заблокировал эти каналы на своей платформе.

25 февраля эстонский регулятор запретил вещание "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International и "Беларусь 24", Латвия запретила ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24".

Ряд стран еще задолго до полномасштабной войны запретили вещание отдельных пропагандистских каналов.