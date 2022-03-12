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МИД Украины призывает заблокировать пропагандистские ресурсы России

Суббота, 12 марта 2022, 11:27

В Министерстве иностранных дел Украины призвали блокировать пропагандистские медиаресурсы России, рассказывающие кремлевскую версию событий в российско-украинской войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время как Россия блокирует собственные независимые медиаресурсы, демократическому миру следует ограничить деятельность российских пропагандистских медиа, продолжающих распространять ложную информацию и "российскую версию" войны РФ против Украины", - отмечает МИД.

Напомним, со 2 марта ЕС наложил санкции на все языковые версии российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik - до прекращения агрессии против Украины, и до тех пор, когда РФ и ассоциированные с ней медиакомпании прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленную против ЕС и стран-членов".

Вдобавок, Еврокомиссия готовит санкционный режим против лиц, которых считают ответственными за злоупотребление информацией с целью манипулирования и введения в заблуждение.

Днем ранее Youtube заблокировал эти каналы на своей платформе.

25 февраля эстонский регулятор запретил вещание "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International и "Беларусь 24", Латвия запретила ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24".

Ряд стран еще задолго до полномасштабной войны запретили вещание отдельных пропагандистских каналов.

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