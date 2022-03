МИД Украины призывает заблокировать пропагандистские ресурсы России

В Министерстве иностранных дел Украины призвали блокировать пропагандистские медиаресурсы России, рассказывающие кремлевскую версию событий в российско-украинской войне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время как Россия блокирует собственные независимые медиаресурсы, демократическому миру следует ограничить деятельность российских пропагандистских медиа, продолжающих распространять ложную информацию и "российскую версию" войны РФ против Украины", - отмечает МИД.

Stop the spread of Russian propaganda!



While 🇷🇺 blocks it's own independent media sources, the democratic world should restrict #Russia’s propagandist media which continues to broadcast fake information & the ‘Russian version’ of the Russian war on #Ukraine #SanctionRussiaNow pic.twitter.com/mSiIbKkPHe