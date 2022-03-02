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Канада і Британія скоординували подальші санкції проти Росії за війну в Україні

Середа, 2 березня 2022, 09:43

Канада і Британія скоординували подальше реагування на війну президента РФ Владіміра Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після розмови з британською колегою Ліз Трасс.

"Канада і Британія об’єднані в осуді президента Путіна за його необгрунтоване вторгнення в Україну. Ми поговорили про це і наші подальші плани накладати на Росію жорсткі скоординовані санкції", - повідомила вона. 

Нагадаємо, Канада серед інших країн Заходу закрила свій повітряний простір для операторів російських літаків через вторгнення Росії в Україну.

Також Канада наклала санкції на Путіна й Лукашенка і наполягає на відключенні Росії від SWIFT.

1 березня прем'єр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення, і заборонить імпорт російської сирої нафти.

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Війна з РФ санкції

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