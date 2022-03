Канада і Британія скоординували подальші санкції проти Росії за війну в Україні

Канада і Британія скоординували подальше реагування на війну президента РФ Владіміра Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після розмови з британською колегою Ліз Трасс.

"Канада і Британія об’єднані в осуді президента Путіна за його необгрунтоване вторгнення в Україну. Ми поговорили про це і наші подальші плани накладати на Росію жорсткі скоординовані санкції", - повідомила вона.

Canada and the UK stand united in condemning President Putin for his unjustified invasion into Ukraine.@trussliz and I spoke about this and our continued plan to impose severe, coordinated sanctions on Russia. pic.twitter.com/nH5u1kim0u