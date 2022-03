Канада и Великобритания скоординировали дальнейшие санкции против России за войну в Украине

Канада и Британия скоординировали дальнейшее реагирование на войну президента РФ Владимира Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после разговора с британской коллегой Лиз Трасс.

"Канада и Британия объединены в осуждении президента Путина за его необоснованное вторжение в Украину. Мы поговорили об этом, и наши дальнейшие планы - налагать на Россию жесткие скоординированные санкции", - сообщила она.

Canada and the UK stand united in condemning President Putin for his unjustified invasion into Ukraine.@trussliz and I spoke about this and our continued plan to impose severe, coordinated sanctions on Russia. pic.twitter.com/nH5u1kim0u