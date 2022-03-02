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Канада и Великобритания скоординировали дальнейшие санкции против России за войну в Украине

Среда, 2 марта 2022, 09:43

Канада и Британия скоординировали дальнейшее реагирование на войну президента РФ Владимира Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после разговора с британской коллегой Лиз Трасс.

"Канада и Британия объединены в осуждении президента Путина за его необоснованное вторжение в Украину. Мы поговорили об этом, и наши дальнейшие планы - налагать на Россию жесткие скоординированные санкции", - сообщила она. 

Напомним, Канада среди других стран Запада закрыла свое воздушное пространство для операторов российских самолетов из-за вторжения России в Украину.

Также Канада наложила санкции на Путина и Лукашенко и настаивает на отключении России от SWIFT.

1 марта премьер Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы для поддержки ее борьбы против российского вторжения и запретит импорт российской сырой нефти.

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Война с РФ санкции

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