ЕС отключает от SWIFT семь российских банков: официально

Евросоюз ввел санкции об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT с 10-дневным переходным периодом.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает "Европейская правда".

У банков есть 10 дней на сворачивание SWIFT-операций. Это следующие русские банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.

Высокопоставленный чиновник ЕС пояснил, что банки в списке были выбраны на основе их связей с российским государством, в том числе в списки государственных банков, уже подвергшихся санкциям после аннексии Крыма Россией в 2014 году, сообщает агентство Reuters.

"Сбербанк", крупнейший кредитор России, и "Газпромбанк" не были включены в список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС по-прежнему продолжают покупать, несмотря на войну в Украине, поясняет агентство.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия нашла три страны, с которыми активно сотрудничает, пытаясь создать альтернативные бизнес модели и альтернативные системы финансовых расчетов.

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