Греція евакуює громадян і співробітників консульства з Маріуполя

Генеральне консульство Греції евакуює з Маріуполя, який перебуває під обстрілами окупантів, своїх підданих - для них відкрили гуманітарний коридор.

Про це повідомляє маріупольський сайт mrpl.city.

Повідомляється, що консульство евакуює журналістів та громадян Греції, які мають свій чи орендований автотранспорт. Також жителів, які мають документи, що підтверджують приналежність до Греції, будуть евакуювати автобусом. Пріоритет буде надано дітям і жінкам, а також постраждалим від обстрілів.

Генеральний консул Греції Маноліс Андулакіс залишиться в Маріуполі, де мешкає велика етнічна грецька громада, повідомляє Politico.

Щонайменше 10 етнічних греків загинули внаслідок авіаударів російської авіації поблизу Маріуполя минулими вихідними.

Невдовзі перед початком масштабної війни в МЗС Греції заявили, що "конфлікт в Україні не матиме переможця" й від нього програють усі сторони, та закликали до деескалації.