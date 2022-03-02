Греция эвакуирует граждан и сотрудников консульства из Мариуполя
Генеральное консульство Греции эвакуирует из Мариуполя, находящегося под обстрелами оккупантов, своих подданных – для них открыли гуманитарный коридор.
Об этом сообщает мариупольский сайт mrpl.city.
Сообщается, что консульство эвакуирует журналистов и граждан Греции, у которых есть свой или арендованный автотранспорт. Также жителей, имеющих документы, подтверждающие принадлежность к Греции, будут эвакуировать на автобусе. Приоритет будет предоставлен детям и женщинам, а также пострадавшим от обстрелов.
Генеральный консул Греции Манолис Андулакис останется в Мариуполе, где проживает большое этническое греческое общество, сообщает Politico.
По меньшей мере, 10 этнических греков погибли в результате авиаударов российской авиации вблизи Мариуполя в минувшие выходные.
Вскоре перед началом масштабной войны в МИД Греции заявили, что "в конфликте в Украине не будет победителя" и от него проиграют все стороны, и призвали к деэскалации.