Зеленський - главі Євроради: Україна очікує на позитивні сигнали щодо членства

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем заявив, що Україна очікує на позитивні сигнали щодо членства в Європейському Союзі.

Про це президент написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

В Офісі президента України заявили, що ухвалене рішення Європарламенту недостатньо амбітне.