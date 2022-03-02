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Зеленський - главі Євроради: Україна очікує на позитивні сигнали щодо членства

Середа, 2 березня 2022, 17:38

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем заявив, що Україна очікує на позитивні сигнали щодо членства в Європейському Союзі.

Про це президент написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

В Офісі президента України заявили, що ухвалене рішення Європарламенту недостатньо амбітне.

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