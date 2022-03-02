Зеленский - главе Евросовета: Украина ожидает положительных сигналов по членству

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Украина ожидает положительных сигналов относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом президент написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"На постоянной связи с нашим надежным другом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем положительные сигналы относительно членства Украины в ЕС", - отметил глава государства.

Напомним, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства.

2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

В Офисе президента Украины заявили, что принятое решение Европарламента недостаточно амбициозное.