Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский - главе Евросовета: Украина ожидает положительных сигналов по членству

Среда, 2 марта 2022, 17:38

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Украина ожидает положительных сигналов относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом президент написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"На постоянной связи с нашим надежным другом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем положительные сигналы относительно членства Украины в ЕС", - отметил глава государства.

Напомним, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства.

2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

В Офисе президента Украины заявили, что принятое решение Европарламента недостаточно амбициозное.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Вступление в ЕС Зеленский

Статьи

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда