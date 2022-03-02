Кулеба обговорив з Блінкеном додаткові бойові літаки для України

Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном нові санкції проти Росії і додаткові бойові літаки для України.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

"Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на озброєнні у США немає бойових літаків, якими здатні управляти українські пілоти. Однак потенційно Вашингтон може чинити тиск на східноєвропейських союзників, щоб вони передали Україні відповідну бойову авіацію.

ЄС у неділю заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

Дмитро Кулеба у середу заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили нові жорсткі санкції проти Росії. Вони домовилися, що санкційний тиск має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну та не звільнить українські території.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу спробам Росії обійти санкції за допомоги третіх країн, та домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом’якшення санкцій.