Кулеба обсудил с Блинкеном дополнительные боевые самолеты для Украины

Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном новые санкции против России и дополнительные боевые самолеты для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

"Собеседники согласовали новые партии оборонного оружия для Украины. Министр особо подчеркнул важность усиления Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что на вооружении в США нет боевых самолетов, которыми способны управлять украинские пилоты. Однако потенциально Вашингтон может оказать давление на восточноевропейских союзников, чтобы они передали Украине соответствующую боевую авиацию.

ЕС в воскресенье заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро, а глава дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что несколько стран готовы передать боевые самолеты.

Однако позже Польша, Болгария и Словакия официально опровергли информацию о том, что будут передавать самолеты Украине.

Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина продолжает переговоры с европейскими странами о предоставлении боевых самолетов для борьбы с российским вторжениям.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили новые жесткие санкции против России. Они договорились, что санкционное давление должно постоянно повышаться, пока Россия не прекратит войну и не освободит украинские территории.

Руководители внешнеполитических ведомств уделили особое внимание попыткам России обойти санкции с помощью третьих стран и договорились совместно работать над закрытием возможных путей смягчения санкций.