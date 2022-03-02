Кулеба: переговори про бойові літаки тривають, але чекати тижні ми не можемо

Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби і російським вторгненням.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Це абсолютно нагальна вимога. Наші пілоти героїчно б'ються у повітрі, гинуть, збиваючи російські літаки, які прямують на бомбардування наших міст, на вбивство наших мирних громадян", - сказав Кулеба.

"Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес, але ми не можемо чекати, тому що йдеться не про тижні. У нас немає тижнів, у нас є дні і ми маємо вирішити цю проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося, але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу на жаль з набагато більшими втратами серед мирного населення, тому що Росія продовжить бомбити наші міста", - додав міністр.

Нагадаємо, ЄС у неділю заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозепм Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

Як відомо, протягом останніх днів більшість країн-членів ЄС запропонували Україні ту чи іншу допомогу летальною зброєю або обладнанням для спротиву агресії. Зокрема, кардинально змінила свою позицію Німеччина, яка досі виступала проти і блокувала також постачання зброї власного виробництва іншими країнами.