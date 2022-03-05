Британські журналісти потрапили під обстріл під Києвом, один отримав поранення

Журналіст британського Sky News Стюарт Ремсей отримав поранення під Києвом, коли разом з колегами на авто потрапив під обстріл.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у понеділок, коли вони поверталися до Києва з іншої гарячої точки. Журналісти потрапили під обстріл із засідки. Вони вирішили вискочити з автомобіля. У цей час журналісту поцілили у нижню частину корпуса. Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронежилету, залишившись неушкодженим. Вони добігли до промислового приміщення і заховались там, дочекавшись українських правоохоронців.

Журналістам сказали, що стріляла російська ДРГ.

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям. "Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями," - заявив він.

На даний час поранений Ремсей вже у Британії.

"Нам пощастило. Але зараз гинуть сотні українців, групи російських військових атакують родини, які їдуть на своїх приватних авто, так само як стріляли по нас. З кожним днем ця війна стає все гіршою", - розповів він.

Нагадаємо, 26 лютого журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.