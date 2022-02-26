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Журналісти з Данії зазнали поранень під час обстрілів Охтирки

Субота, 26 лютого 2022, 19:45

Журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

Про це повідомило видання Ekstra Bladet, пише "Європейська правда".

Журналіст Стефан Вайкерт і фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен перебували у районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Вони обоє були у бронежилетах, однак зазнали поранень. Обох доставили в лікарню в цьому районі, їхньому життю загрози немає.

Вайкерт і Міккельсен вже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти і пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.

"Ми щасливі, що живі. Ми добре обізнані з обставинами і сподіваємося, що скоро зможемо повернутися додому", - прокоментував Вайкерт поранення.

МЗС Данії та зовнішня охоронна компанія працюють на їхньою евакуацією. 

"Наше першочергове завдання - доставити Еміля та Стефана у безпечне місце, а потім евакуювати, а доти у нас немає подальших коментарів", - зазначив головний редактор Ekstra Bladet Кнуд Брікс.

Варто зазначити, у суботу Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні, згідно з якою швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася".

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