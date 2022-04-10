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Вибори у Франції: у Тулузі було затримано активісток Femen

Неділя, 10 квітня 2022, 23:32

В день голосування на президентських виборах у Франції за порушення виборчих процедур було затримано шість активісток феміністичного руху Femen.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

Активістки провели акцію біля Капітолію в Тулузі. Вони вистроїлися топлес перед виборчою дільницею, демонструючи напис на грудях "Антіфа".

О 10:50 їх помітили міськими камерами відео спостереження, після чого активісток затримав патруль поліції.

Відповідно до статті L98 Виборчого кодексу, їх звинувачують у спробі перешкоджанню виборчих прав та свобідного голосування шляхом " скупчення, вигуку чи погроз на демонстраціях". За такі дії загрожує покарання до двох років позбавлення волі та штраф у розмірі 15 000 євро.

Тим не менш, як повідомляється, вже увечорі активісток випустили без висунення звинувачень.

Нагадаємо, згідно екзит-полам, перемогу у першому турі здобуває чинний президент Емануель Макрон, здобувши 28,6% голосів. На другому місці - ультраправа Марін Ле Пен (23,9%).

Вони обидва зустрінуться у другому турі, який пройде 24 квітня.

Про перебіг президентських виборів можна почитати у статті  Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига

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Франція вибори

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