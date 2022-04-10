Выборы во Франции: в Тулузе были задержаны активистки Femen

В день голосования на президентских выборах во Франции за нарушение избирательных процедур было задержано шесть активисток феминистского движения Femen.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Активистки провели акцию возле Капитолия в Тулузе. Они выстроились топлесс перед избирательным участком, демонстрируя надпись на груди "Антифа".

В 10:50 их заметили городскими камерами видеонаблюдения, после чего активисток задержал патруль полиции.

Согласно статье L98 Избирательного кодекса, они обвиняются в попытке препятствовать избирательным правам и свободному голосованию путем "скопления, возгласа или угроз на демонстрациях". За такие действия грозит наказание до двух лет лишения свободы и штраф в размере 15 000 евро.

Тем не менее, как сообщается, уже вечером активисток выпустили без предъявления обвинений.

Напомним, согласно экзит-поллам, победу в первом туре одерживает действующий президент Эммануэль Макрон, одержав 28,6% голосов. На втором месте – ультраправая Марин Ле Пен (23,9%).

Они встретятся во втором туре, который пройдет 24 апреля.

О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига