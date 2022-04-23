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Страйк паралізував роботу аеропорту Амстердаму у піковий період

Субота, 23 квітня 2022, 19:01

У суботу, на початку вихідних, практично припинив роботу головний аеропорт Ніделандів, Схіпхол.

Про це повідомляє суспільний мовник країни NOS.

Інцидент стався через страйк співробітників наземних служб аеропорту, який розпочався, коли потік пасажирів у цьому аеропортовому хабі був особливо великим. Працівники, що опрацьовують багаж, рано вранці припинили працювати.

Страйк був неочікуваним, бо його ініціювали працівники без участі профспілки та без дотримання процедур – зокрема, щодо завчасного повідомлення. За нідерландськими традиціями, ці вихідні є першими днями "довгих травневих вихідних", тому потік пасажирів був одним з найбільших – за день аеропорт мав обслужити майже 200 тисяч пасажирів.

Страйк тривав до обіду, після чого робота аеропорту формально відновилася, однак значна частина рейсів вже не могли відлетіти.

 

Як повідомляють, жодної домовленості між страйкарями та авіакомпанією не було досягнуто.

Подібні страйки у піковий період перевезень стаються не вперше. Торік у Британії у різдвяний вечір скасували низку потягів через страйк профспілки. За кілька днів до того, на початку різдвяних канікул, у Бельгії страйкували працівники авіакомпанії Brussels Airlines.

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Нідерланди Авіарейси

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