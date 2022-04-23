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Забастовка парализовала работу аэропорта Амстердама в пиковый период

Суббота, 23 апреля 2022, 19:01

В субботу, в начале выходных, практически прекратил работу главный аэропорт Ниделандов, Схипхол.

Об этом сообщает общественный вещатель страны NOS.

Инцидент произошел из-за забастовки сотрудников наземных служб аэропорта, которая началась, когда поток пассажиров в этом аэропортовом хабе был особенно велик. Работники, обрабатывающие багаж, рано утром перестали работать.

Забастовка была неожиданной, потому что ее инициировали работники без участия профсоюза и без соблюдения процедур – в частности, по предварительному уведомлению. По нидерландским традициям, эти выходные являются первыми днями "длинных майских выходных", поэтому поток пассажиров был одним из самых больших – за день аэропорт должен был обслужить почти 200 тысяч пассажиров.

 

Забастовка продолжалась до обеда, после чего работа аэропорта формально возобновилась, однако большая часть рейсов уже не могли улететь.

Как сообщают, никакой договоренности между забастовщиками и авиакомпанией не было достигнуто.

Подобные забастовки в пиковый период перевозок происходят не в первый раз. В прошлом году в Британии в рождественский вечер отменили ряд поездов из-за забастовки профсоюза. За несколько дней до того, в начале рождественских каникул, в Бельгии бастовали сотрудники авиакомпании Brussels Airlines.

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