Із Придністров'я після вибухів масово їдуть на підконтрольну Молдові територію
Вівторок, 26 квітня 2022, 11:32
Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На поширюваних у мережі фото видно незвичні затори на виїзді з території невизнаної республіки.
Придністровська пропаганда, втім, причиною назвала повернення людей додому після великодніх свят. Таке пояснення надав підконтрольний де-факто владі так званої "республіки" "Перший придністровський канал".
Ще одне пояснення де-факто влади - детальніша перевірка автомобілів.
Черга на виїзд з Придністров'я уранці після вибухів. Відео поширив тираспольський телеканал ТСВ pic.twitter.com/LnYlQ4Rz1G— European Pravda (@EuropeanPravda) April 26, 2022
Нагадаємо, у понеділок вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі.
У вівторок вранці у Придністров’ї сталися нові вибухи - об’єктом підриву стала вежа телетранслятора, що транслював радіо з РФ. Ніхто не постраждав.