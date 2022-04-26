Із Придністров'я після вибухів масово їдуть на підконтрольну Молдові територію

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На поширюваних у мережі фото видно незвичні затори на виїзді з території невизнаної республіки.

Придністровська пропаганда, втім, причиною назвала повернення людей додому після великодніх свят. Таке пояснення надав підконтрольний де-факто владі так званої "республіки" "Перший придністровський канал".

Ще одне пояснення де-факто влади - детальніша перевірка автомобілів.

Черга на виїзд з Придністров'я уранці після вибухів. Відео поширив тираспольський телеканал ТСВ pic.twitter.com/LnYlQ4Rz1G — European Pravda (@EuropeanPravda) April 26, 2022

Нагадаємо, у понеділок вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі.

У вівторок вранці у Придністров’ї сталися нові вибухи - об’єктом підриву стала вежа телетранслятора, що транслював радіо з РФ. Ніхто не постраждав.