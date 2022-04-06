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Глава Євроради: санкції проти російських газу і нафти рано чи пізно необхідні

Середа, 6 квітня 2022, 10:28

Європейському Союзу в якийсь момент доведеться ввести санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення в Україну.

Про це заявив у середу під час виступу в Європарламенті глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мішель зазначив, що ЄС посилює свої санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Зокрема, новий пакет включає заборону імпорту вугілля.

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"Я думаю, що рано чи пізно також знадобляться заходи проти нафти і навіть газу", - сказав Мішель у Європарламенті.

Він додав, що ЄС також зупинить російські кораблі і не дозволить їм зайти у свої порти.

У вівторок представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Європейський Союз також запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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Війна з РФ санкції Енергетика Росія

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