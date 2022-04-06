Глава Євроради: санкції проти російських газу і нафти рано чи пізно необхідні

Європейському Союзу в якийсь момент доведеться ввести санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення в Україну.

Про це заявив у середу під час виступу в Європарламенті глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мішель зазначив, що ЄС посилює свої санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Зокрема, новий пакет включає заборону імпорту вугілля.

"Я думаю, що рано чи пізно також знадобляться заходи проти нафти і навіть газу", - сказав Мішель у Європарламенті.

Він додав, що ЄС також зупинить російські кораблі і не дозволить їм зайти у свої порти.

У вівторок представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Європейський Союз також запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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