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Глава Евросовета: санкции против российских газа и нефти рано или поздно необходимы

Среда, 6 апреля 2022, 10:28

Европейскому Союзу в какой-то момент придется ввести санкции против импорта российской нефти и даже газа, чтобы РФ прекратила свое вторжение в Украину.

Об этом заявил в среду во время выступления в Европарламенте глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мишель отметил, что ЕС ужесточает свои санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. В частности, новый пакет включает в себя запрет импорта угля.

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"Я думаю, что рано или поздно также понадобятся меры против нефти и даже газа", - сказал Мишель в Европарламенте.

Он добавил, что ЕС также остановит российские корабли и не разрешит им зайти в свои порты.

Во вторник представители ЕС обнародовали подробности других новых санкций. Они включают запрет на импорт российского угля, ограничение доступа российских автоперевозчиков и кораблей, ограничения, направленные на олигархов и их семьи, а также блокировку экспорта некоторых высокотехнологичных машин.

Европейский Союз также предложил наложить санкции на двоих дочерей президента РФ Владимира Путина в ответ на вторжение России в Украину.

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Война с РФ санкции Энергетика Россия

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