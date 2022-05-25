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Вартість заморожених ЄС активів російських олігархів - вже близько 10 млрд євро - німецькі ЗМІ

Середа, 25 травня 2022, 11:47

За орієнтовними оцінками, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України сягає вже близько 10 мільярдів євро.

Як повідомляє Spiegel, таку цифру називає агенство dpa на основі даних від Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Російські олігархи через санкції втратили доступ до своїх коштів, нерухомості та елітних яхт у Євросоюзі загальною вартістю близько 10 млрд євро. На 8 квітня ця сума сягала близько 6,7 млрд. Загальна сума заморожених у ЄС російських активів, разом з цими коштами, на той час складала орієнтовно 30 млрд євро. 

У Німеччині затримали розкішну яхту російського мільярдера

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відбудови України. За інформацією ЗМІ, у середу 25 травня Єврокомісія може внести законодавчу пропозицію, яка уможливить конфіскацію заморожених російських активів. 

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше заявив, що Німеччина готова це обговорювати, але потрібно розрізняти державні і приватні кошти, і конституція Німеччини містить гарантії щодо приватних активів.

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