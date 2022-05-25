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Стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов уже около 10 млрд евро – немецкие СМИ

Среда, 25 мая 2022, 11:47

По ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций за войну против Украины достигает уже около 10 миллиардов евро.

Как сообщает Spiegel, такую ​​цифру называет агентство dpa на основе данных от Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Российские олигархи из-за санкций потеряли доступ к своим средствам, недвижимости и элитным яхтам в Евросоюзе общей стоимостью около 10 млрд евро. На 8 апреля эта сумма достигала около 6,7 млрд. Общая сумма замороженных в ЕС российских активов вместе с этими средствами в то время составляла ориентировочно 30 млрд евро.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины. По информации СМИ, в среду 25 мая Еврокомиссия может внести законодательное предложение, которое позволит конфискацию замороженных российских активов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее заявил, что Германия готова это обсуждать, но нужно различать государственные и частные средства, и конституция Германии содержит гарантии для частных активов.

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Германия

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