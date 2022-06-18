Глава МВС Британії натякнула на вихід із Ради Європи через рішення ЄСПЛ щодо мігрантів

Міністерка внутрішніх справ Британії Пріті Патель назвала "скандальним" рішення Європейського суду з прав людини, яке заблокувало вивезення нелегальних мігрантів до Руанди, і у зв’язку з цим натякнула на можливий вихід Лондона з Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Патель заявила в інтерв’ю The Telegraph.

На думку глави МВС Британії, рішення ЄСПЛ було "політично вмотивованим".

"Непрозорий спосіб, у який діє цей суд, є абсолютно скандальним. Це потрібно розглянути. Ми не знаємо, хто судді, не знаємо колегії суддів, ми навіть не маємо рішення суду – тільки пресреліз із листом про те, що ми не можемо вивезти цю людину згідно з правилом 39. Вони раніше не використовували такі рішення, і це змушує сумніватися в мотивації та прозорості (ЄСПЛ)", – сказала Патель.

Вона утрималася від прямих заяв щодо виходу Великої Британії з Європейської конвенції з прав людини, на основі якої функціонує ЄСПЛ, але запевнила, що "її юридична команда аналізує кожне рішення, ухвалене щодо польоту, і наразі відбувається підготовка до наступного рейсу".

Раніше британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що країна може змінити законодавство в разі необхідності для подолання юридичних перепон щодо вивезення нелегальних мігрантів із Британії до Руанди.

Нагадаємо, Європейський суд із прав людини у вівторок увечері ухвалив тимчасові заходи за позовом одного із шукачів притулку у Великій Британії, який мав бути вивезений до Руанди відповідно до нової схеми британського уряду.

Рішення ЄСПЛ заблокувало вивезення й решти семи мігрантів, через що британський уряд був змушений скасувати рейс.

У квітні уряд Великої Британії оголосив про запровадження схеми по боротьбі з нелегальною міграцією, відповідно до якої шукачів притулку, що з 1 січня цього року прибули до Британії "незаконними, небезпечними чи непотрібними методами", будуть вивозити до Руанди. Там вони можуть подати заявку на отримання статусу шукача притулку вже в Руанді або будь-якій іншій третій країні.

Правозахисники критикували цю схему, оскільки вона не дає шукачам притулку достатньо часу, щоб оскаржити вислання до Руанди в британських судах, а також через ситуацію з правами людини в самій Руанді.