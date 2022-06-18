Глава МВД Британии намекнула на выход из Совета Европы из-за решения ЕСПЧ в отношении мигрантов

Министр внутренних дел Британии Прити Патель назвала "скандальным" решение Европейского суда по правам человека, заблокировавшее вывоз нелегальных мигрантов в Руанду, и в этой связи намекнула на возможный выход Лондона из Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Патель заявила в интервью The Telegraph.

По мнению главы МВД Британии, решение ЕСПЧ было "политически мотивированным".

"Непрозрачный способ, в который действует этот суд, является абсолютно скандальным. Это нужно рассмотреть. Мы не знаем, кто судьи, не знаем коллегии судей, мы даже не имеем решения суда – только прессрелиз с письмом о том, что мы не можем вывезти этого человека согласно правилу 39. Они раньше не использовали такие решения, и это заставляет сомневаться в мотивации и прозрачности (ЕСПЧ)", – сказала Патель.

Она воздержалась от прямых заявлений по выходу Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, на основе которой функционирует ЕСПЧ, но заверила, что "ее юридическая команда анализирует каждое решение, принятое в отношении полета, и сейчас идет подготовка к следующему рейсу".

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна может изменить законодательство в случае необходимости преодоления юридических преград по вывозу нелегальных мигрантов из Британии в Руанду.

Напомним, Европейский суд по правам человека во вторник вечером принял временные меры по иску одного из искателей убежища в Великобритании, который должен был быть вывезен в Руанду в соответствии с новой схемой британского правительства.

Решение ЕСПЧ заблокировало вывоз и остальных семи мигрантов, из-за чего британское правительство было вынуждено отменить рейс.

В апреле правительство Великобритании объявило о введении схемы по борьбе с нелегальной миграцией, согласно которой искателей убежища, прибывших с 1 января этого года в Британию "незаконными, опасными или ненужными методами", будут вывозить в Руанду. Там они могут подать заявку на получение статуса искателя убежища уже в Руанде или любой другой третьей стране.

Правозащитники критиковали эту схему, поскольку она не дает искателям убежища достаточно времени, чтобы обжаловать выслание в Руанду в британских судах, а также из-за ситуации с правами человека в самой Руанде.