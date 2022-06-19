У Польщі натякнули на готовність піти на поступки ЄС у скандальній судовій реформі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький дав зрозуміти, що уряд готовий внести додаткові зміни у судову реформу, щоб прибрати критику з боку Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це Моравецький заявив на пресконференції в Оструві

"На 99% відсотків ці зміни абсолютно в інтересах Польщі. Єдиний відсоток, пов'язаний зі справедливістю. Але, знаєте, ми реформуємо цю систему правосуддя сьомий рік. І я не хотів би вмирати за систему правосуддя",- заявив він.

За словами Моравецького, попри те, що реформа правосуддя "є дуже важливою", відкриття доступу до фінансування ЄС не меншою мірою сприятиме зміцненню суверенітету Польщі.

"Ми бачимо, що відбувається на товарних ринках. Ми бачимо, що відбувається на фінансових ринках, наприклад, на ринку облігацій. Тому кошти ЄС сьогодні набагато потрібніше Польщі, ніж півроку тому, ніж до 24 лютого, коли Росія напала на Україну",- пояснює прем'єр-міністр.

Нагадаємо, суперечлива судова реформа Польщі стала причиною її конфлікту з Брюсселем. У жовтні минулого року Суд ЄС оштрафував Варшаву за те, що вона не зупинила негайно роботу Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі до остаточного вироку у цій справі.

Крім того, Європейська комісія заморозила фінансування Польщі на подолання наслідків пандемії корона вірусу.

Щоб розблокувати ці кошти, польська влада пішла на корекцію скандального закону. Зокрема, замість скандальної Дисциплінарної палати у Верховному суді буде створена Професійна палата відповідальності, 11 членів якої призначаються президентом з-поміж 33 суддів Верховного суду. Члени Дисциплінарної палати матимуть змогу або піти у відставку, або перейти до іншої палати.

Відповідний закон минулого тижня підписав президент Анджей Дуда.

Через це ще раніше у Єврокомісії вирішили розблокувати виділення коштів Польщі. Втім, цей крок викликав гостру критику - декілька євродепутатів навіть ініціювали збір підписів для процедури висловлення недовіри президентці Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн, захищаючи рішення, наголосила, що інвестиції "прив’язані" до реформ і конкретних зобов’язань польської влади щодо забезпечення незалежності судової системи.

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