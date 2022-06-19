В Польше намекнули на готовность пойти на уступки ЕС в скандальной судебной реформе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал понять, что правительство готово внести дополнительные изменения в судебную реформу, чтобы убрать критику со стороны Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции в Оструве.

"На 99% процентов эти изменения абсолютно в интересах Польши. Единственный процент, связанный со справедливостью. Но, знаете, мы реформируем эту систему правосудия седьмой год. И я не хотел бы умирать за систему правосудия", - заявил он.

По словам Моравецкого, несмотря на то, что реформа правосудия "очень важна", открытие доступа к финансированию ЕС не в меньшей степени будет способствовать укреплению суверенитета Польши.

"Мы видим, что происходит на товарных рынках. Мы видим, что происходит на финансовых рынках, например, на рынке облигаций. Поэтому средства ЕС сегодня намного нужнее Польше, чем полгода назад, чем до 24 февраля, когда Россия напала на Украину",- объясняет премьер-министр.

Напомним, спорная судебная реформа Польши стала причиной ее конфликта с Брюсселем. В октябре прошлого года Суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она не остановила немедленно работу Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного приговора по этому делу.

Кроме того, Европейская комиссия заморозила финансирование Польши по преодолению последствий пандемии корона вируса.

Чтобы разблокировать эти средства, польские власти пошли на коррекцию скандального закона. В частности, вместо скандальной Дисциплинарной палаты в Верховном суде будет создана Профессиональная палата ответственности, 11 членов которой назначаются президентом из 33 судей Верховного суда. Члены Дисциплинарной палаты могут уйти в отставку или перейти в другую палату.

Соответствующий закон на прошлой неделе подписал президент Анджей Дуда.

Поэтому еще раньше в Еврокомиссии решили разблокировать выделение средств Польши. Впрочем, этот шаг вызвал острую критику - несколько евродепутатов даже инициировали сбор подписей для процедуры выражения недоверия президенту Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен, защищая решения, подчеркнула, что инвестиции "привязаны" к реформам и конкретным обязательствам польских властей по обеспечению независимости судебной системы.

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