Германии расследуют утечку секретных документов по саммиту G7

Незадолго до начала саммита G7, который состоится в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня, в интернете обнародовали секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита "Группы семи", который проходил в том же замке в 2015 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В воскресенье утром документы были доступны на сайте, который Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) связывает со сторонниками левоэкстремистских взглядов.

Первой об утечке конфиденциальных документов сообщила общественно-правовая радиостанция Bayerische Rundfunk. В то же время, сразу несколько источников в органах безопасности подтвердили агенству dpa их подлинность. Полиция расследует инцидент.

Среди прочего в документах говорится об инструкциях по задержанию, безопасности полицейских автомобилей и концепции деэскалации, уточняют журналисты.

Кроме того, были опубликованы номера мобильных телефонов некоторых руководящих сотрудников полиции, а также данные о используемых полицией цифровых каналах связи.

Кто опубликовал в сети все эти сведения первым, пока неизвестно.

За безопасностью на саммите "Группы семи" в 2015 году следили 18 тысяч сотрудников полиции.

В комментарии по этой утечке министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррман заявил, что в настоящее время полиция исходит из того, что у него не будет критического влияния на безопасность саммита в этом году.

В саммите "Группы семи" в этом году виртуально примет участие президент Украины Владимир Зеленский.