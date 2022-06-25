Євродепутат про дискусії щодо калінінградського транзиту: схоже, поки Росія перемагає

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що цього тижня у Брюсселі відбулися важливі дискусії щодо калінінградського транзиту, і, за його словами, Росія поки перемагає.

Про це Ауштрявічюс написав на своїй Facebооk-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня у коридорах ЄС відбулися кілька засідань щодо калінінградського питання, повідомив литовський політик. Литва висловила свою безкомпромісну позицію про необхідність зберігати раніше узгоджену позицію та не піддаватися тиску Росії, і більшість держав підтримали Литву.

Однак, за словами євродепутата, представник однієї держави запропонував переглянути положення про здійснення санкцій. Ауштрявічюс не уточнив, про яку державу йдеться.

Європейська комісія розпочала дискусії, під час яких не було єдності, і у результаті з'явився документ, що дозволяє перевезення підсанкційних товарів через територію ЄС з "Росії до Росії" - тобто з Калінінградської області до решти Росії.

Ця інформація була надана Литві, і хоча Литва у документі не згадується, за замовчанням мається на увазі, що це питання стосується Литви, якщо вона дасть згоду.

За словами Ауштрявічюса, країни ЄС незадоволені і багато хто чекає на позицію Литви щодо документу ЄК, яка досі не була висловлена.

Очікується, що документ Єврокомісії буде опубліковано наступного тижня.

Ауштрявічюс та кілька членів Європарламенту звернулись до Єврокомісії із закликом не піддаватися на інформаційні атаки та політичний тиск Росії та не переглядати запровадження санкцій ЄС на користь РФ, зокрема щодо перевезення санкційних товарів через територію ЄС до Калінінграду.

"ЄС не може піддаватися тиску з боку агресора і створювати екстерриторіальні пільги та поступки через додаткові рішення", - заявили євродепутати.

Раніше Вільнюс заборонив транзиту підсанкційних товарів у Калінінградську область – російський анклав, достатися до якого можна або морем, або через Литву.

Росія у відповідь стала погрожувати балтійській країні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

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