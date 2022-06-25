Евродепутат о дискуссиях по калининградскому транзиту: похоже, пока Россия побеждает

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что на этой неделе в Брюсселе состоялись важные дискуссии по калининградскому транзиту, и, по его словам, Россия пока побеждает.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе в коридорах ЕС состоялось несколько заседаний по калининградскому вопросу, сообщил литовский политик. Литва выразила свою бескомпромиссную позицию о необходимости сохранять ранее согласованную позицию и не подвергаться давлению России, и большинство государств поддержали Литву.

Однако, по словам евродепутата, представитель одного государства предложил пересмотреть положение о санкциях. Ауштрявичюс не уточнил, о каком государстве идет речь.

Европейская комиссия начала дискуссии, в ходе которых не было единства, и в результате появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров через территорию ЕС из "России в Россию" - то есть из Калининградской области в остальную часть России.

Эта информация была предоставлена ​​Литве, и хотя Литва в документе не упоминается, по умолчанию подразумевается, что этот вопрос касается Литвы, если она согласится.

По словам Ауштрявичюса, страны ЕС недовольны и многие ожидают позиции Литвы относительно документа ЕК, которая до сих пор не была высказана.

Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.

Ауштрявичюс и несколько членов Европарламента обратились в Еврокомиссию с призывом не подвергаться информационным атакам и политическому давлению России и не пересматривать введение санкций ЕС в пользу РФ, в частности по перевозке санкционных товаров через территорию ЕС в Калининград.

"ЕС не может подвергаться давлению со стороны агрессора и создавать экстерриториальные льготы и уступки через дополнительные решения", - заявили евродепутаты.

Ранее Вильнюс запретил транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область – российский анклав, добраться до которого можно либо по морю, либо через Литву.

Россия в ответ стала угрожать балтийской стране.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

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