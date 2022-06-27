Авто працівника посольства Литви в Росії розмалювали літерою Z

Автомобіль радника посольства Литви з консульських питань у Росії Угнюса Лабутіса невідомі розмалювали літерою Z, яку часто використовують як символі підтримки російської агресії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовський канал TV3.

Сам Лабутіс у Facebook повідомив, що виявив літери Z на своєму автомобілі по поверненні в Москву з відпустки на Камчатці. Символи російської агресії були нанесені та капоті, дверях і склі.

Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що вже направило ноту щодо цього інциденту російському МЗС, і наголосило, що це не перший випадок, коли авто європейських дипломатів розмальовують цим символом.

Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Нагадаємо, ще у квітні сейм Литви підтримав заборону публічної демонстрації георгіївської стрічки та інших символів війни РФ проти України.

Відносини Литви й Росії в останні тижні погіршилися через обмеження транзиту до Калініградської області РФ відповідно до санкцій ЄС.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

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