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Авто працівника посольства Литви в Росії розмалювали літерою Z

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Понеділок, 27 червня 2022, 17:50

Автомобіль радника посольства Литви з консульських питань у Росії Угнюса Лабутіса невідомі розмалювали літерою Z, яку часто використовують як символі підтримки російської агресії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовський канал TV3.

Сам Лабутіс у Facebook повідомив, що виявив літери Z на своєму автомобілі по поверненні в Москву з відпустки на Камчатці. Символи російської агресії були нанесені та капоті, дверях і склі.

 
Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що вже направило ноту щодо цього інциденту російському МЗС, і наголосило, що це не перший випадок, коли авто європейських дипломатів розмальовують цим символом.

 
Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Нагадаємо, ще у квітні сейм Литви підтримав заборону публічної демонстрації георгіївської стрічки та інших символів війни РФ проти України.

Відносини Литви й Росії в останні тижні погіршилися через обмеження транзиту до Калініградської області РФ відповідно до санкцій ЄС.

Російські хакери атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

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Литва

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